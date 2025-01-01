В изпълнение на Конституцията държавният глава Румен Радев ще започне консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, обявиха от президентството.

Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на "Дондуков" 2:

Единодушно: Парламентът прие оставката на правителството (ВИДЕО)

►От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

►От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

По-рано днес парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.

Какво следва по Конституция, след като кабинетът подаде оставка

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Конституцията той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

► Омбудсманът - Велислава Делчева

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева