Три паркинга ще облекчат паркирането по ул. „Св. Пантелеймон Лечител“, в отсечката от бул. „Стефан Стамболов“ до детската болница в Бургас, съобщиха от Общината.

88 са паркоместата, които ще се обособят пред новото здравно заведение и пред спортна зала „Бойчо Брънзов“. След като ремонтът на улицата в тази ѝ част приключи, ще се обособи паркинг и встрани от спортната зала. Там и сега се паркира, но теренът не е регулиран.

Пълната реконструкция на ул. „Свети Пантелеймон Лечител“ продължава. Там вече са подменени всички комуникации и ВиК мрежата. По европейски проект по нея се изгражда и зелен коридор с велоалея, който започва от бул. „Стефан Стамболов“, минава покрай ОУ „Георги Бенковски“ и се съединява с велоалеята на бул. „Димитър Димов“.

Уличната регулация по „Св. Пантелеймон Лечител“ ще се запази такава, каквато е била винаги. Самата улица е такъв клас, че по нея не трябва да има крайулично паркиране. Именно за това се обособяват и новите паркинги.

Това ще осигури спокойното придвижване на пешеходци и майките с колички, които ще посещават Детската болница. Ще се осигури и безпрепятствен достъп на линейките. Места за паркиране на автомобили са предвидени в другата част на улицата, която води към Немската езикова гимназия.