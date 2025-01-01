Европейската комисия съобщи, че отправя покана за представяне на проекти от България, Румъния, Гърция и Кипър, насочени към подобряване на медийната грамотност. Проектните предложения се очакват до 6 февруари, като ЕК ще подкрепи по един проект в държава на стойност 50 хиляди евро и за срок от осем месеца, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Проектите трябва да свързват различни поколения по темата за медийната грамотност в селските райони и в градове с население под 50 000 души, се уточнява в съобщението. Всеки проект трябва да включва поне две от трите основни демографски групи – деца и млади хора на възраст под 25 години, възрастни (25 – 64 години) и възрастни хора (навършили 65 години) в съвместни дейности. Първата цел на тези проекти следва да бъде изграждане на доверие между поколенията, пояснява Комисията.

Европейските общества са изправени пред дълбоки демографски и социални предизвикателства, а изграждането на това доверие ще бъде ключово за справяне с предизвикателствата и за преодоляване на поляризацията между поколенията. Втората цел е участниците да получат насоки и възможности за повишаване на уменията, свързани с медийната грамотност, отбелязва ЕК. Очаква се проектите да бъдат развивани в библиотеки или читалища, в домове за полагане на грижи и в училища.