В празничните дни през декември тази година и януари 2026 г. ще може да се дарява кръв в Националния център по трансфузионна хематология, съобщиха на сайта си от Центъра.

Редовното му работно време с кръводарители е от понеделник до събота от 8:00 до 14:00 ч., но се предвижда през настоящия месец да може да се дарява кръв и в някои от празничните и почивни дни - 24 декември, 26 декември, 31 декември, както и на 2 януари 2026 г.

Предстоящи кръводарителски акции, организирани съвместно с Центъра, ще има на 17 декември в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. София" (бул. "България" 104) от 9:30 ч. до 13:30 ч., на 18 декември в болница „Токуда“ от 8:30 ч. до 13:30 ч., на 19 и 20 декември в Парк Център София (бул. „Арсеналски“ 2) от 11:00 ч. до 14:30 ч.

Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи повече от 50 кг, не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, нуждаещи се от нея. Преди кръводаряването човек трябва да се е нахранил. Кръводарителят дарява 450 мл. кръв.

За едногодишен период мъжете могат да даряват кръв пет пъти, а жените – четири, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде най-малко два месеца, посочват на сайта си от Центъра. Всички консумативи, използвани по време на кръводаряването, са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба и не съществува опасност от зараза по кръвен път.

Количествено кръвта след кръводаряването се възстановява за по-малко от 24 часа, а качествено – за три-четири седмици. Кръводарителите имат право на два дни отпуск и получават подкрепителна закуска след даряването. Предоставя им се и уникален код за достъп до системата, с който могат да проверят резултатите от направените им изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.

През 2023 г. са отчетени 42 516 кръводарявания, през 2022 г. кръводаряванията са 39 691, а през 2021 г. – 37 054, посочиха през юни от Министерството на здравеопазването.