От 8:00 ч. на 13 декември (събота) до 18:00 ч. на 14 декември (неделя), в участъка от 86-и до 102-и километър на автомагистрала „Струма“ в област Благоевград поетапно ще се изкърпва настилката в двете платна за движение, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът ще се регулира с пътни знаци, а скоростта ще е ограничена до 90 км/ч.

От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват внимателно пътната сигнализация. Оттам допълват, че дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.

На 11 декември също беше извършено поетапно изкърпване на настилката в двете платна за движение на АМ „Струма“ в района на Благоевград.