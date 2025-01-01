Двама души бяха убити през нощта при украински удар с дронове срещу руския град Саратов, съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

В изявление в „Телеграм“ Бусаргин написа, че двама души са убити, а неуточнен брой хора са ранени при атака срещу жилищна сграда в града.

Саратов, разположен на брега на река Волга на около 625 км от украинската граница, през последните години е подложен на повтарящи се атаки с дронове, насочени към неговата нефтена рафинерия и разположената наблизо голяма военновъздушна база.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е свалило общо 41 дрона, 28 от които над Саратовска област.

Междувтеменно Одеса и областта също бяха подложени на четвърта масирана атака през нощта, съобщиха в местните канали в Телеграм.

Нападението е смесено - с дронове и ракети. Последната за момента тревога е обявена в 04:42 часа поради атака на дронове от акваторията на Черно море.

Местните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища.

Вчера Одеса бе атакувана 5 пъти.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.