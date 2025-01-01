Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е задържала чуждестранен кораб в Одеса, който е бил част от руския сенчест флот и е превозвал незаконно украински селскостопански продукти от временно окупирания Крим. Съобщението беше публикувано в канала на службата в Телеграм. Това предава кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Според информация от разследването собственикът на кораба е бил санкциониран от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и за да заобиколи ограничителните мерки, редовно е променял името на кораба, както и официалните бенефициенти от трети страни, казва се в съобщението.

Служители на СБУ са разкрили контролиран от Русия товарен кораб в търговското пристанище на Одеса, където той е пристигнал под флага на африканска държава, за да изнесе партида стоманени тръби. Установено е, че в навечерието на пълномащабната война, корабът е акостирал в Севастопол поне седем пъти, за да изнесе незаконно селскостопански продукти в интерес на Руската федерация, уточняват в информацията на СБУ. В края на януари 2021 г. плавателният съд е изнесъл незаконно почти 7 хиляди тона зърно от украинския полуостров за Северна Африка.

По време на задържането на кораба на борда са били капитанът и 16 други членове на екипажа – всички граждани на няколко страни от Близкия изток, информират още от СБУ. При претърсване на кораба са били открити планове за плаване, лоцмански карти, картографски материали и дневници за проверка на радиокомуникацията с доказателства за незаконно влизане в пристанищата на временно окупираните територии на Украйна.

Разследващи на СБУ са образували наказателни производства по четири члена от Наказателния кодекс на Украйна:

- част 3 на чл. 110-2 (финансиране на действия, извършени с цел насилствено изменение или сваляне на конституционния ред или завземане на държавна власт, промяна на границите на територията или държавната граница на Украйна);

- част 1 на чл. 111 (държавна измяна);

- чл. 291 (нарушение на действащите правила в транспорта);

- част 2, 3 на чл. 332-1 (нарушение на реда за влизане и напускане на временно окупираната територия на Украйна).

Според материали на Службата за сигурност корабът е задържан за по-нататъшно предаване на Националната агенция на Украйна за идентифициране, издирване и управление на активи, получени от корупционни и други престъпления.

Комплексните мерки са били осъществени от служители на СБУ в Автономна република Крим и Одеска област съвместно с Държавната гранична служба под процесуалното ръководство на Прокуратурата в Автономна република Крим и град Севастопол.