Иран въведе днес нова ценова категория за субсидирания в национален мащаб бензин, опитвайки се за първи път да овладее стремително растящите разходи след поскъпването през 2019 г., което предизвика протести в цялата страна и последвали репресии, при които според информации бяха убити над 300 души, предаде АП.

Евтиният бензин от поколения се възприема в Иран подобно на рождено право – и това е предизвиквало масови демонстрации още през 1964 г., когато увеличението на цените принуди шаха да изкара военни автомобили по улиците, за да заменят автомобилите на стачкуващите таксиметрови шофьори.

Но иранската теокрация е под все по-силен натиск заради бързо обезценяващия се риал и икономическите санкции, наложени заради ядрената програма на Техеран.

Това прави поддържането на едни от най-ниските цени на бензина в света – по няколко цента за литър – още по-скъпо. Въпреки това колебливият ход на правителството към повишаване на цените вероятно показва, че то иска да избегне конфронтация с изтощената общественост след 12-дневната война, която Израел започна срещу страната през юни.

Новата система, въведена в днес, добавя трето ценово ниво към действащия отдавна субсидиен режим. Преработената схема позволява на шофьорите да продължат да получават по 60 литра месечно на субсидирана цена от 15 000 риала за литър, или 1,25 американски цента, а следващите 100 литра остават на цена 30 000 риала за литър, или 2,5 цента.

Всичко над тези количества попада в новия ценови праг – 50 000 риала за литър, или около 4 цента. Иран въведе режим на горивни квоти още през 2007 г., но това все още не е намалило търсенето на свръхевтиния бензин.

Дори и при новата цена бензинът в Иран остава сред най-евтините в света.

Снощи Иран задържа петролен танкер с 18 души екипаж в Оманския залив. Плавателният съд е превозвал шест милиона литра контрабанден, съобщи агенция Фарс.

Това стана на фона на напрегната геополитическа обстановка, два дни след като САЩ задържаха петролен танкер край бреговете на Венецуела, отбеляза АФП.