Беларуският президент Александър Лукашенко помилва днес 123 затворници в замяна на отменянето на американските санкции срещу калиевия карбонат от Беларус, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на неговата канцелария в "Телеграм".

В текста се посочва, че помилваните са от различни страни и са били осъдени за различни престъпления, включително шпионаж, тероризъм и екстремизъм.

Сред освободените са основателят на правозащитната група "Вясна" и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-известните беларуски опозиционери - Мария Колесникова и Виктор Бабарико, потвърди посолството на САЩ във Вилнюс.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че петима украинци са сред освободените затворници.

"Началникът на военното разузнаване Кирило Буданов представи подробности относно подготовката на специална мисия за освобождаване на граждани, задържани в Беларус. Благодарение на дейната роля на САЩ и съдействието на нашите разузнавателни служби около стотина души, включително петима украинци, сега биват освободени", написа Зеленски в "Телеграм".

До сделката се стига след двудневни преговори между Лукашенко и пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул, отбеляза посолството на САЩ в съседна Литва.