Ценен археологически обект, откраднат преди близо 30 години, бе върнат в страната ни, съобщиха от Министерство на културата. Оброчната плочка „Тракийски конник“ е откраднат през 1996 г. от Регионалния исторически музей в Разград.

Това става след успешна координация и съвместни действия на служители от българската дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и полицейските служби на Кралство Испания.

През 2024 г. чрез канала на Интерпол в ДМОС е постъпила информация, че предмет, който е обявен за издирване, е идентифициран на територията на Испания. Там той бил предлаган на онлайн търг. След потвърждение от българска страна, че предметът е обявен за откраднат, аукционната къща прекратила продажбата му.

Връщането на артефакта било координирано между компетентните органи в двете страни - МВР, Министерството на културата и Прокуратурата на Република България, проведени били и няколко междуведомствени срещи. В резултат на активното съдействие на испанските компетентни органи през януари 2025 г. артефактът бива доброволно предаден на Националната полиция на Испания от неговия притежател.

На 18 юни оброчната плочка „Тракийски конник“ е официално предадена на посланика на Република България в Мадрид. На директора на Регионалния исторически музей в Разград Таня Тодорова спасеният артефакт бива предаден на официална церемония на 12 декември в Министерството на културата от заместник-министъра на културата доц. д-р Тодор Чобанов. Той благодари на всички участвали в успешната реализация.

Специални благодарности доц. Чобанов отправи към преподавателката по история на изкуството към Университета Grenoble Alpes Джамила Фелаг-Шебра, която е сигнализирала испанските полицейски власти за артефакта. Тя се включи в церемонията с видео връзка и получи благодарствена грамота от министъра на културата Мариан Бачев, както и покана да посети страната ни.