Във всеки офис има хора, които носят настроение, и други, които… го отнемат. Психолозите отдавна използват понятието „енергиен вампир“ за тези личности, които несъзнателно или напълно умишлено източват емоционалната енергия на околните. А в среда, в която прекарваме минимум осем часа на ден, разпознаването им е ключово за психичното ни благополучие.

Ето основните признаци, че се сблъсквате с такъв човек.

Постоянен негативизъм

Независимо дали е нов проект, среща или идея – енергийният вампир ще открие лошата страна. При тях чашата винаги е наполовина празна, а понякога и разбита.

След разговор с такъв човек често оставате с усещането за умора или намалена мотивация.

Драмата ги следва навсякъде

Те са хроничните герои на собствените си сериали: „Никой не ме разбира“, „Шефът пак ме мачка“, „Колегите ми завиждат“.

Емоционалната им нестабилност изисква постоянна подкрепа, а вие се оказвате в ролята на терапевт – без да сте искали.

istock

Прекалена зависимост

Това е колегата, който винаги има спешна задача, която… мистериозно става ваша.

Те търсят помощ за дребни неща, които спокойно могат да направят сами – от писане на имейл до организиране на документи.

Така, без да разберете, поемате чужди отговорности и изтощавате собствените си ресурси.

Прекъсват, прекъсват, прекъсват

Енергийният вампир има нужда да бъде в центъра на вниманието. Затова често прекъсва разговори, срещи, задачи и дори си мисли, че е напълно нормално да влезе при вас с фразата „само за минутка“ – която продължава 20 минути.

Тези хора не уважават времето на другите, защото целият им фокус е насочен към собствените нужди.

След контакт с тях се чувствате изцедени

Най-сигурният признак. Не е важна конкретната тема, нито думите. Важното е усещането – ако след разговор с даден колега се чувствате уморени, напрегнати или лишени от настроение, вероятно сте попаднали на енергиен вампир.

istock

Как да се защитите?

Поставете граници – ясно казвайте кога нямате време.

Ограничете контактите – ако е възможно, намалете разговорите до важни работни теми.

Не се включвайте в драмата – не поемайте ролята на спасител.

Фокусирайте се върху фактите, а не върху емоционалните им изяви.