На 60 години почина актьорът Питър Грийн, известен с ролите си на злодеи във филми като „Криминале“ и „Маската“.

Той е бил открит мъртъв в апартамента си в Манхатън на 12 декември, съобщи Deadline, позовавайки се на мениджъра му Грег Едуардс. Причината за смъртта му все още не е известна.



Роден на 8 октомври 1965 г. в Монтклер, Ню Джърси, Грийн дебютира на екрана в епизод от краткотрайния криминален сериал на NBC от 1990 г. Hardball. Дебютира в игралното кино през 1992 г. във филма Laws of Gravity, в който си партнира с Еди Фалко.



Оттам нататък кариерата му се развива бързо. През 1993 г. Грийн участва в главната роля във филма „Чисто обръснат“ от 1993 г., в който играе мъж с шизофрения, заподозрян в убийство. Известен е и с ролята си в „Тренировъчен ден“ с Дензъл Уошингтън, както и в „Обичайните заподозрени“.

През 1994 г. той участва в два големи филма – в ролята на садистичния изнасилвач и охранител Зед в „Криминале“ на Куентин Тарантино и на главния антагонист Дориан Тайрел, партниращ си с Джим Кери в „Маската“. Участва и в десетки филми в киното, както и в сериали, излъчвани по американските телевизии.

„Той беше един от най-добрите характерни актьори на планетата, страстно отдаден на разкриването на всички смъртни случаи, които са се случили по света в резултат на разформироването на USAID от Америка. Беше добър приятел, който би ти дал и ризата си. Беше обичан и ще ни липсва“, казва за него мениджърът му Грег Едуардс.

Пред NBC News той добавя, че „никой не е играл лош човек по-добре от Питър, но той също така имаше една нежна страна, която повечето хора никога не са виждали, и златно сърце“.