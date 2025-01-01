Идеята за изцяло машинно гласуване е на "Има такъв народ". Това заяви депутатът Станислав Балабанов.

"Още с влизането си в това правителство ИТН ясно заяви идеите си за промяна на Изборния кодекс. Става въпрос за 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, както и тотално изчистване на избирателните списъци от мъртви души", каза Балабанов.

Много се надявам партиите от опозицията ПП-ДБ и "Възраждане" да подкрепят законопроекта на ИТН за това, допълни той.

Божидар Божанов: Не бихме работили с ГЕРБ в следващ парламент

"Асен Василев наложи финансовото безобразие и на тази негова база не може да има нормален бюджет. В навечерието на избори е опасно да се предлага редовен бюджет, тъй като Асен Василев ще започне да предлага раздаване на пари на калпак. Призовавам тристранката да търсят отговорността от Асен Василев", заяви Балабанов.

По думите му "бащите на хаоса" са Асен Василев, Кирил Петков, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов.

По-рано днес от ПП-ДБ заявиха, че не биха работили с ГЕРБ в следващ парламент и че настояват за машинно гласуване.