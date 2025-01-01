Лидерът на "Има такъв народ" Станислав Трифонов излезе с първи коментар за подадената оставка на правителството след безпрецедентните по мащабите си протести в цяла България.

"Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него", коментира Трифонов.

"Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: Искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем. Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение", допълва в поста си той, придружен от песента на ZZ Top "Gimme All Your Lovin'".

От шок до аплодисменти: Емоциите в парламента секунди след оставката (ГАЛЕРИЯ)

На 11 декември Съветът за съвместно управление обяви, че правителството с министър-председател Росен Желязков подава оставка. Днес тя бе гласувана единодушно и в Народното събрание.

"Нашата коалиция се събра и обсъди предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които трябва да вземем. За нас решенията на НС имат смисъл, когато изразяват волята на суверена. Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. В момента, както Конституцията повелява, властта произтича от гласа на народа. Чуваме гласа на гражданите, протестиращи срещу управлението. За оставката глас надигнаха млади, стари, хора от различни етноси. Подкрепяме гражданската енергия, поощряваме я. Кабинетът е създаден от разнородни партии, обединени по европейски път. България да бъде част от държавите, които изградиха най-стабилния съюз - ЕС. Постигнахме еврозоната и макроикономическа стабилност, достигнахме небивал ръст на приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2026 г. План-сметката, която предложихме, беше на социалната защита и увеличаване на покупателната способност на гражданите. Това сякаш не можа да бъде докрай обяснено или опонентите ни не успяха да го разберат. Протестът беше срещу самонадеяност и арогантност, за начина, по който ценностите на демокрацията се изпълняват. Затова правителството подаде оставка", каза Желязков.

"Аз винаги съм чувал гражданите и затова създадохме ГЕРБ. При една много сложна ситуация ние направихме правителство. Искам специално да благодаря на Слави Трифонов за отговорността, защото говорим с него, на колегите от БСП, че свършихме много работа. Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, защото обедини двете партии, с които подписахме това споразумение. Той направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка", заяви и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Гражданите искаха правителство на всяка цена, за да има стабилност. Имахме две опции - да отидем на бързи избори или да направим необходимите компромиси. Избрахме второто и постигнахме исторически успехи - еврозоната, Шенген и отстояване на националния интерес за Северна Македония. Но след като площадите пак бяха изпълнени, бяхме задължени да се вслушаме в гласа на народа. Бащите на хаоса са Асен Василев, Костадин Костадинов, Радостин Василев. Те ще се опитат България да влезе неподготвено в еврозоната. Ефектът вероятно ще оценим и по джоба си. Въпросните политически лидери искаха хаос. Промяната трябва да дойде чрез демократични избори. Ние взехме правилното решение сега", заяви депутатът Станислав Балабанов.

Тошко Йорданов посочи, че обществото трябва да носи последствията от решенията си. "Не е отговорността на партиите в коалицията, че няма правителство. На много синдикати и работодатели ще им се плаче за този бюджет. Съзнателно предизвикания хаос води до хаос във всички нива на обществото. Всеки да носи отговорността, която му се стовари, защото когато има масови искания, те се чуват, но последствията са за тези, които го предизвикаха", коментира Йорданов.