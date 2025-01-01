Президентът Румен Радев взе участие в традиционния ритуал за запалване на свещите за Празника на светлината - Ханука, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Моят призив днес е да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността, каза Радев.

БТА / Никола Узунов

Това е единственият начин да съхраним мъдростта на нашите предци и да я предадем на тези след нас, които с вярата и устремът на младостта, аз вярвам, ще градят един по-добър и по-справедлив свят, добави президентът.

Церемонията започна в 18:00 часа в Централната софийска синагога.