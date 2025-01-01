Искате ли здрава и красива кожа? Знаем отговора и за това събрахме "златните правила" за това.

Грижата за кожата започва с правилно почистване. То е добре да се прави сутрин и вечер, като се използва продукт, съобразен с типа кожа – гелове за мазна кожа и по-нежни текстури като млека или кремове за суха. Чистата кожа диша по-добре, порите не се запушват, а последващите продукти проникват по-ефективно. Важно е да се използва хладка вода, да се избягва прекалено търкане и гримът винаги да се отстранява напълно.

Ексфолирането, извършвано 1–2 пъти седмично, премахва мъртвите клетки и видимо изглажда текстурата. Механичните или химичните ексфолианти (с AHA и BHA киселини) се избират според нуждите на кожата. BHA са подходящи за мазна и склонна към акне кожа, а AHA – за суха и фотостареела. Научни изследвания от Белградския университет и Schulich School of Medicine in Dentistry показват, че тези киселини подобряват структурата на кожата и намаляват признаците на стареене. Прекомерното ексфолиране обаче може да доведе до раздразнение.

След почистване и ексфолиране идва ред на тонизиране. То възстановява pH баланса и подготвя кожата за овлажнител или серум. Тониците с алое вера, хамамелис или хиалуронова киселина хидратират и успокояват, а правилно подбраният продукт може да подпомогне борбата с акне, пигментация и разширени пори. Избягвайте формули с алкохол, особено ако кожата е суха или чувствителна.

Овлажняването е ключово за запазването на еластичността и здравината на кожната бариера. Леките гелове са идеални за мазна кожа, докато по-богатите кремове осигуряват комфорт на сухата. Нанасянето върху леко влажна кожа подобрява усвояването. Не забравяйте и зоната около очите, която изисква по-деликатни формули.

Последната стъпка – и често най-пренебрегваната – е слънцезащитата. Тя предпазва от UV лъчи, преждевременно стареене, пигментни петна и сериозни кожни увреждания. Специалистите препоръчват ежедневна употреба на SPF 30 или по-висок, независимо от сезона. Нанасяйте продукта 15 минути преди излизане и го подновявайте на всеки два часа, особено при изпотяване или плуване. Водоустойчивите формули с антиоксиданти осигуряват допълнителна защита.

Има и фактори, които влияят на кожата. Те са свързани с навиците ви на хранене, сън, стрес и т.н. Ето кои са те: