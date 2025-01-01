"Абсурдно е да сме сърдити на мемета, защото това е хумор и сатира. От друга страна, няма за какво да се сърдя на г-н Борисов, като това решение беше взето от трите партии в съвместното управление. Със същия ефект може да се разсърди и на нашата партия, сам на себе си, което е глупаво" - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

По думите му, що се отнася до ПП-ДБ, "те като опозиция естествено ще се опитват по някакъв начин да свалят властта или да я критикуват. Друг е въпросът имат ли моралното право на това и имат ли акъл да го правят в определен момент на развитието на държавата". Според Йорданов атаките на ПП-ДБ са основно срещу ДПС и обвинение към всички, които са останали в парламента и които не са опозиция.

"И сега възниква въпроса къде е моралът на ПП-ДБ да говорят срещу "Ново начало", при положение че преди година им свърши управлението именно с Делян Пеевски и Бойко Борисов", посочи той.

Йорданов показа в студиото снимка от 20 декември 2023 г. от брифинг на Бойко Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев: "Асен Василев е финансов министър в сглобката, Йордан Цонев е председател на бюджетната комисия в сглобката, Бойко Борисов е част от сглобката и говорят за бюджета. Когато си бил с тези хора, когато твоят подпис стои до подписа на Делян Пеевски и на Бойко Борисов за промяна на Конституцията с всички тези вредни неща, които направиха, това е благодарение на "Продължаваме Промяната - Демократична България" - те направиха тези промени с любезното съдействие и помощ и молби към Бойко Борисов и Делян Пеевски - и сега имат наглостта да излязат да говорят срещу тях."

По думите на Тошко Йорданов е факт, че е имало социално напрежение. Той заяви, че ИТН никога не са твърдели, че са "оженени за някоя власт": "Партията, която се отказа два пъти от властта в ситуации, в които това трябва да се направи, а не стои закопчана с белезници за нея, е "Има такъв народ". Свалихме онова вредно правителство на Кирил Петков ние от "Има такъв народ". Сега при това социално напрежение, което се получи, правителството можеше да продължи да работи, защото вътре в парламента не можеха да го свалят. Така, че това беше наше осъзнато решение.

Той каза още, че при формирането на бюджета грешката, която отчита, е, че не е трябвало да бъде вкаран в парламента преди да са се доразбрали със синдикатите и работодателите.