Сексоложката Алесандра Араужо заяви, че влюбването може да се разпознае по пет ясни признака. Тя ги разкри в интервю бразилското издание а Metropoles.

Според Араужо, влюбването се задейства от доминирането на мисли за човек и омаловажаването на неговите недостатъци.

Какво е да си влюбен в чатбот

Вторият признак, според нея, е еуфорията, която възниква поради активирането на системата за възнаграждение на мозъка, когато партньор се появи наблизо.

Влюбването може да се разпознае и по наличието на зависимост, поради която разстоянието поражда тревожност и чувство на копнеж, продължи специалистката. Тя определи останалите два признака като страх от загуба на любим човек и повишено ниво на енергия, което е насочено към промяна на приоритетите, личностно развитие и различни действия, насочени към угода на партньора.