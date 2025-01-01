Курортен комплекс Мальовица ще открие зимният сезон с обявяване на нова голяма екологична инициатива в неделя, 14 декември, съобщиха за БТА от пресцентъра на курортното селище.

Откриването е планирано за 11:00 часа в центъра на комплекса, където ще бъде изградена сцена.

Организаторите са предвидили музикална програма, огнено шоу и снежни игри за децата. На сцената ще се качат Силви Филип, фолклорен ансамбъл „Родея”, а Росен Петров ще забавлява децата със снежни игри.

Трите хотела, които се намират в комплекса, имат общо 85 помещения за настаняване, посочиха от пресцентъра на Мальовица.

В зимните курорти Боровец и Мальовица все още няма сняг, а съоръженията все още не работят. Въпреки това в Мальовица обявиха цените картите през този сезон.

Дневната лифт карта за възрастен в дните от понеделник до петък е 45,90 лева (23 евро) до обед и следобед 33,93 лв. (17 евро). През почивните дни картите са малко по-скъпи. Дневната карта за възрастен е 51,89 лева (26 евро), а полудневната - 39,92 лева (20 евро). През уикенда ще има и нощно каране, което струва 23,95 лева (12 евро).

За децата дневната лифт карта през седмицата ще бъде 27,94 лева (14 евро), а полудневната – 17,96 лева (9 евро). Събота и неделя цената на лифт картата нараства – 31,93 лева (16 евро), а полудневната – 23,95 лева или 12 евро. Нощните лифт услуги ще струват 15,97 лева (8 евро).

От курорта посочват още, че деца под седем години не се таксуват, но трябва да са придружени от родител.

През месец юли общинските съветници в Самоков дадоха съгласие да бъде изработен Подробен устройствен план (ПУП) за модернизация на съществуващ влек, който се намира в местността „Зелени рид“ в землището на село Говедарци. Влекът ще бъде преобразен в модерен седалков лифт, който ще отвежда туристите към курортен комплекс Мальовица. Инвеститор е дружеството „Ви Ай Хънтинг“ ООД – град София. С реализирането на инвестиционното предложение ще се осъвремени и модернизира съществуващото ски съоръжение - ски влек, в нова въжена линия - седалков лифт. При модернизацията ще бъде запазено трасето на съществуващия влек с неговите съществуващи габарити - дължина и ширина, като няма да бъде изсичана дървесна растителност. Ще бъде запазено разположението на стълбовете, като старите стълбове и фундаменти ще бъдат подменени.