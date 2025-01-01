След рекордната 2025 г., в която цената на златото нарасна с над 60%, инвеститорите се питат дали възходът може да продължи. Макар благородният метал да отчита най-силната си година от 1979 г. насам, експертите са по-умерени в очакванията си, пише „Евронюз“.

Бумът през 2025 г. беше резултат от съчетание на фактори: големи покупки от централните банки, геополитическо напрежение, търговска несигурност, ниски лихви и отслабващ долар.

За 2026 г. Световния съвет за златото (WGC) очаква ценният метал да се търгува в относително тесен диапазон, тъй като цената вече отразява „макро консенсуса“ за стабилен растеж, умерени лихвени понижения и относително стабилен долар. Базовият сценарий предвижда движение между –5% и +5%, но при икономическо забавяне или рецесия златото може да поскъпне значително. Обратният риск е свързан с по-силен икономически растеж и възобновяване на инфлацията, което би натежало върху цената.

В същото време част от водещите банки на Уолстрийт остават по-оптимистични. J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозират цени между около 4 000 и над 5 000 долара за унция, подкрепени от устойчивото търсене от централните банки и ролята на златото като актив, защитен от глобални рискове.

Въпреки че повторение на изключителния ръст от 2025 г. изглежда малко вероятно, златото влиза в 2026 г. със стабилни фундаментални основи и запазва значението си като сигурен актив.

Тази статия има единствено информационен характер и не представлява финансов съвет, нито препоръка за покупка или продажба на активи. Инвестирането носи рискове и преди да предприемете каквито и да е действия, се препоръчва да се консултирате с лицензиран финансов консултант.