Навършват се 70 години от приемането на България за член на Организацията на обединените нации, припомнят от отдел „Справочна“ на БТА.

Страната ни е приета за пълноправен член на ООН на 14 декември 1955 г. с резолюция на Общото събрание на световната организация. Според архивите актът на приемане на България в ООН бележи излизането на страната от международната изолация в периода след Втората световна война и полагането на основите за възстановяване на международния авторитет на страната и за нейното пълноправно участие в международните отношения.

Присъединяването на страната ни

Приемането на Народна република България е било одобрено с 50 гласа, два „против“ (Китай, Куба) и пет „въздържал се“ (Гърция, Холандия, Филипините, САЩ и Доминиканската република). За България е гласувал и делегатът на Етиопия, който е влязъл в залата в момента на гласуването.

По инициатива на Съветския съюз Съветът за сигурност препоръчва да се приемат в ООН 16 държави: Албания, Йордания, Ирландия, Португалия, Унгария, Италия, Австрия, Румъния, България, Финландия, Цейлон, Непал, Либия, Камбоджа, Лаос и Испания.

Ден след приемането на България в ООН, генералният секретар на организацията Даг Хамаршелд изпраща до министъра на външните работи Минчо Нейчев поздравителна телеграма. На 23 декември 1955 г. в София се провежда публично събрание по случай приемането на Народна република България в ООН, на което говори председателят на Дружеството за ООН в България професор Георги Наджаков.

През януари 1956 г. Министерският съвет на България решава да изпрати като първи български постоянен представител в ООН д-р Петър Вутов, който тогава е пълномощен министър в Индия. В средата на април същата година България вече има своя постоянен представител в ООН.

България в ООН

С участието си в годишните сесии на общите събрания на ООН, във форуми, провеждащи се под егидата на ООН, както и в работата на различните органи от системата на организацията, България съдейства за утвърждаване на ефективния мултилатерализъм, доверието, сигурността и взаимноизгодното сътрудничество в международните отношения, информират от Министерството на външните работи на своя сайт.

За периода на 70-годишното си членство в ООН три пъти България е била избирана за непостоянен член на Съвета за сигурност за период от две години, три пъти е била председател на Съвета за сигурност и веднъж е била председател на Общото събрание за една година.

България с кандидати за генерален секретар

През 2016 г. две българки са сред 12-те кандидати за поста генерален секретар на ООН, който да замени тогавашния генерален секретар Бан Ки-мун, чийто мандат изтича през 2016 г. Това са Ирина Бокова, тогава генерален директор на ЮНЕСКО, и Кристалина Георгиева, тогава заместник-председател на Европейската комисия и комисар за бюджета и човешките ресурси.

На първите в историята на световната организация публични изслушвания в централата на ООН Ирина Бокова се класира на четвърто място, а Кристалина Георгиева споделя 7 и 8 място със словенеца Данило Тюрк, с когото има равен резултат.

В крайна сметка на 14 октомври 2016 г. Общото събрание на ООН единодушно избира за генерален секретар на ООН португалеца Антонио Гутериш. През 2021 г. той е преизбран за втори мандат от 1 януари 2022 до 31 декември 2026 г.

ООН на 80 години

Организацията на обединените нации отбеляза 80 години от подписването на Устава на ООН по-рано тази година. Годишнината бе отбелязана в пленарната зала на Общото събрание в Ню Йорк със специална церемония. В Организацията членуват 193 държави.