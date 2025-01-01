Германското издание "Билд" представи българските евромонети. "Не се изненадвайте, ако скоро чуете нови монети да зазвънят в портфейла ви - еврозоната получава ново попълнение", пише авторът на публикацията Томас Рьотемайстер.

Визирайки оставката на кабинета "Желязков", Рьотемайстер описва политическата обстановка у нас като "турбулентна".

"България става 21-вата страна, която официално въвежда общата валута. Българският лев се заменя, като обменният курс е фиксиран: 1 евро = 1,96 лева. България сама е проектирала обратните страни на монетите - както са направили и всички останали страни от еврозоната", се отбелязва в публикацията.

Изданието представя дизайна на различните номинали:

"На монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски – български монах, смятан за важен историк на страната. На монетата от 1 евро е изобразен Иван Рилски – покровител на България и основател на Рилския манастир. Той държи кръст и свитък. Известният Мадарски конник украсява шест монети (от 1 до 50 цента) – релеф от VIII век и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО".

В момента в обращение има около 141 милиарда евромонети.

"Скоро към тях ще се добавят още милиарди от България. Така че всеки, който се вглежда внимателно, когато плаща, може да забележи ново лице", пише Рьотемайстер.