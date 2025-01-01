Българите като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното - да станем като в Германия, Франция и Италия ли, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод влизането ни в еврозоната, въвеждането на еврото и как вижда цените напоследък у нас. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в Пловдив.

Борисов беше категоричен, че не усеща поскъпване на живота в България.

"Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата", посочи той и допълни: "Мисля, че контролните органи се справят прекрасно и все повече българи се убеждават, че няма от какво да се плащат хората".

Борисов коментира и водната криза в страната и в частност в Плевен. Посочи, че неговото правителство е оставило 1,2 млд. лева за водния сектор, които "Асен Василев похарчил за пенсии", затова той ще настоява тези средства да бъдат отново осигурени, за да се преодолее водния дефицит, особено в Северна България.

"Действително виждате, че промяната на климата е факт. Виждате пожарите в Испания, Португалия, Гърция, Търция, влючително и България. По отношение на водните ресурси - ние сме балансирани откъм вода главно от снеготопенето. Язовирите се пълнят от това. Кратките проливни дъждове оттичат и не вършат работа. Затова трябват каптажи, сондажи, всички планове. Аз досега щях да съм направил от Дунава да отива към Каспичан. За напояване , ако не се отделят ресурси, царевицата например без вода не може. Добивите са нищожни, при слънчогледа също. Милиард и 200 милиона оставих във ВиК сектора преди 5-6 години. Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Надявам се правителството да вземе много спешни решения", каза Бойко Борисов.

Борисов коментира и международната тема от последните дни - срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския ну колега Владимир Путин, както и последвалата среща на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и евролидерите.

"Аз мисля, че президентът Тръмп проведе една ювелирна операция. На него му стигна куражът да заложи авторитета си и да направи среща с президента Путин. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме и ние. Покани лидерите на най-големите държави, председателят на ЕК и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Аз съм оптимист. Убийствата трябва да се прекратят. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", каза лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов е имало разрив на отношенията между Съединените щати и Европа.

"Според мен, имаше тежък разрив, докато се подпише договорът за митата. Но последните срещи в Белия дом с лидерите на големите държави и президента Зеленски, той направи един много голям пакет от съмишленици", заяви той.