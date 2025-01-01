Криминалисти заловиха мъж за телефонни измами в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Преди седмица непознат е позвънил на стационарен телефон на 76-годишна жена. Мъжът се е представил за полицай и въвел в заблуждение жертвата си, че води разследване за телефонни измами в града.

Поискал пари, които да послужат като примамка за измамниците и пенсионерката се хванала на въдицата. Тя предоставила в близост до жилището си на непознат за нея човек сумата от 4800 лева. Сходен е и случая с 88-годишна старица от Пазарджик.

Тя е хвърлила сумата от 8000 лева през балкона на стоящия долу мним полицай, който ги взел и избягал. Органите на реда са установили, че посредникът прибрал парите и на двете възрастни жени е един и същ.

Станало ясно, че това е 54-годишен жител на видинското село Новоселци. Той е задържан, а работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.