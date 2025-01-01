На снимката се вижда как европейски политици, унизително подредени в редица, уж чинно чакат да бъдат приети в Белия дом от Тръмп. Снимката обаче е изцяло фалшива и създадена с изкуствен интелект, показа проверка на Deutsche Welle .

На срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон присъстваха и европейски лидери, както и председателката на Европейската комисия - Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. В социалните мрежи се появиха десетки фалшиви твърдения за срещата, както и създадени от изкуствен интелект изображения.

Фалшиви твърдения

Твърдение: “Докато Тръмп набива чемберите на Зеленски, брюкселските безродници чакат ред в предверието”, написа в официалния си профил във Фейсбук депутатът от “Възраждане” Цончо Ганев. Коментарът е придружен от изображение, на което се виждат европейските лидери, които уж чинно седят в коридор на Белия дом в очакване да бъдат приети. Твърдението се разпространява и на английски, турски, испански, гръцки, фарси и други езици.

Проверка на фактите: Фалшива снимка

Европейските лидери действително се наложи да изчакат, докато Доналд Тръмп и Володимир Зеленски проведат двустранна среща. Тази снимка обаче е създадена от изкуствен интелект.

Хората на самата снимка, които уж са европейските лидери, изобщо не приличат на истинските. Някои от тях имат известно сходство - например изображенията на френския президент Макрон и на Урсула фон дер Лайен наподобяват на истинските, но предполагаемата Джорджа Мелони няма нищо общо с истинската италианска министър-председателка. Същото важи и за германския канцлер Фридрих Мерц.

Кои детайли показват измамата

Други малки детайли също разкриват, че снимката е фалшива - обувките на „Макрон“ изглеждат различни, а между него и силуета, който би трябвало да е на Урсула фон дер Лайен, има допълнителен чифт крака, които не са свързани с ничие тяло. Произведените от изкуствен интелект изображения често имат такива недостатъци - например деформирани ръце и пръсти. Вижда се също, че и на това изображение пръстите на “Макрон” изглеждат неестествено. При допълнителна инспекция се забелязват и странните шарки на килима.

При сравнение с официалните изображения от срещата във Вашингтон, става очевидно, че това изображение е фалшиво. Наред с всичко друго държавните лидери, които то твърди, че показва, са облечени в различни дрехи от истинските.

Инструменти за проверка на създадените с изкуствен интелект изображения като Hive невинаги успяват да гарантират дали едно изображение е със сигурност продукт на изкуствения интелект. За тази “снимка” обаче инструментът казва, че шансът да е произведена от ИИ е 99,7%.

Изображенията въздействат по-силно от текстовете

Въпреки че изображението бързо може да бъде разпознато като фалшификат на изкуствения интелект, то изпълнява предназначението си, смята Морган Вак от Катедрата по комуникации и медийни изследвания в университета в Цюрих. "То внушава усещането, че в случая Тръмп командва, а останалите просто чакат да бъдат повикани", казва той пред ДВ и допълва: "Изображенията в много случаи предават определени посланията много по-добре от текстовете".