Съдбата на Украйна се решава от едно сако? Разбира се, че не, но изборът на Володимир Зеленски в понеделник да се откаже от обичайното си облекло във военeн стил и да се появи в по-официален вид развесели Доналд Тръмп.

„Не мога да повярвам. Обожавам това!“, възкликна американският президент, когато посрещна украинския си колега преди решаваща среща за Украйна, а и за цяла Европа, сочейки черното сако и риза на своя гост.

„Това беше най-доброто, което имах“, отвърна Зеленски, който обаче не стигна дотам да облече класически костюм със светла риза и вратовръзка.

Двамата мъже се усмихнаха, ръкуваха се и влязоха в Западното крило на Белия дом – протокол, далеч по-семпъл от червения килим, който бе постлан в петък в Аляска за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп във военна база.

След разговор с Путин: Тръмп планира тристранна среща със Зеленски

Gulliver/Getty Images

Друга разлика: в петък американският президент и руският му колега не отговориха на нито един журналистически въпрос, докато вчера 79-годишният милиардер възвърна навика си да дава пресконференция, когато приема чуждестранен гост в Овалния кабинет.

При последното си посещение на 28 февруари Володимир Зеленски бе атакуван първо от Брайън Глен – телевизионен водещ, близък до движението MAGA („Да направим Америка отново велика“), създадено и въплътено от Доналд Тръмп – а след това и от вицепрезидента Джей Ди Ванс, и от самия американски президент.

Украинският държавен глава представя емблематичното си облекло – тъмно горнище и камуфлажен панталон – като символ на солидарност с въоръжените сили. Но, отбеляза „Ню Йорк Таймс“, той вече бе носил сако с тъмна риза, създадени според изданието от украинския дизайнер Виктор Анисимов, на погребението на папа Франциск.

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин

Шест месеца след февруарския сблъсък Брайън Глен отново присъстваше в Овалния кабинет, напълнен от Доналд Тръмп с множество златни орнаменти и с представители на медии, които открито го подкрепят.

Водещият на канала Real America’s Voice, спътник в живота на крайнодясната народна представителка Маржъри Тейлър Грийни, се обърна към Зеленски: „Изглеждате великолепно в този костюм“.

„Казах му същото!“, възкликна Доналд Тръмп и потупа украинския президент по рамото. „Той ви нападна миналия път“, припомни американският президент на Зеленски.

Бившият актьор отвърна с лека усмивка: „Помня.“

Gulliver/Getty Images

После, с ироничен тон, се обърна към Брайън Глен: „Вие сте със същия костюм. Аз поне се преоблякох“. Забележката силно развесели американския президент.

Решаващата среща Тръмп–Зеленски–евролидерите: Има ли пробив за мир с Русия

След това Глен попита украинския държавен глава дали след края на войната ще организира избори. Зеленски отговори утвърдително, но темата събуди интереса на Доналд Тръмп, който така и не призна поражението си на изборите през 2020 г. и неведнъж бе говорил за възможността да се кандидатира за трети мандат – нещо, което американската конституция забранява.

Gulliver/Getty Images

„Значи ако сме във война с някого, няма избори? Харесва ми това“, подхвърли американският президент с шеговит тон. „Харесва ви тази идея“, отвърна през смях Зеленски.

Украинският лидер, дошъл да убеди Тръмп да не изоставя страната му срещу Русия, не само бе сменил облеклото си и възприел по-безгрижен тон, но и отправи настойчиви благодарности към домакина: „Благодаря ви за поканата и ви благодаря много за вашите усилия, вашите лични усилия да сложите край на клането и да спрете тази война“.

При предишното посещение Джей Ди Ванс бе открил атаката срещу Зеленски, упреквайки го, че не е казал нито веднъж „благодаря“ за десетките милиарди долари американска военна помощ. Този път вицепрезидентът отново присъстваше в Овалния кабинет, но запази мълчание – поне докато журналистите бяха в залата.