Ключова и дори съдбовна среща в търсене на мир се проведе в Белия дом първо между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп на четири очи, а след това към тях се присъединиха и редица евролидери.

Украинският лидер пристигна в Белия дом, за да разговаря с американския президент и други лидери за войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес. Президентът Тръмп го посрещна на входа на западното крило на Белия дом. Той вдигна юмрук, когато автомобилът със Зеленски спря, а след това стисна ръката на госта си. На въпроса на репортер какво послание ще отправи към украинския народ, американският президент отговори: "Обичаме ги". След това той и Зеленски влязоха в сградата, където започнаха дългоочакваните разговори за прекратяване на войната с Русия.

Президентът на Украйна и американският му колега изразиха надежда, че тези важни преговори в Белия дом с участието на европейски лидери могат да доведат до тристранна среща с руския президент Владимир Путин за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна, предаде Асошиейтед Прес. Доналд Тръмп каза също, че ще подкрепи европейски гаранции за сигурност за Украйна. Той не пое ангажимент за изпращане на американски войски за тази цел, а вместо това каза, че ще има "нещо, подобно на натовско" присъствие за гарантиране на сигурност, но всички тези подробности ще бъдат договорени.

След това се проведе и срещата между евролидерите, Тръмп и Зеленски. Малко след полунощ, българско време, срещата за примирие в Украйна, която се състоя във Вашингтон, приключи, но европейските лидери останаха в Белия дом, за да продължат преговорите, евентуално в различен формат. Това съобщиха американски медии, цитирайки Сергий Никифоров - говорител на президента Володимир Зеленски .

Малко преди това се появи информация, че Тръмп е прекъснал срещата, за да проведе телефонен разговор с Путин.

Акценти и ключови моменти от срещата Тръмп-Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него е постигнат напредък към решаване на войната в Украйна и че са възможни резултати след срещата с неговия руски колега Владимир Путин в Аляска преди броени дни, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви в Овалния кабинет на Белия дом в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а Зеленски благодари на Тръмп за положените усилия.

Същевременно Тръмп заяви, че вярва, че Путин иска да се сложи край на войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Той отговори отрицателно на репортерски въпрос дали следва „краят на пътя“ за американската подкрепа за Украйна, ако не се сключи споразумение. „Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя“, увери той, като допълни, че след настоящите срещи „има добър шанс“ за прекратяване на войната.

„Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това“, допълни американският държавен глава.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна посочи, че е отворен за свикването на избори в страната при безопасни условия, ако войната с Русия приключи, предаде Ройтерс.

„Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.

Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.

Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат. „Позволи ми да кажа: значи имаш предвид, че след три и половина години, ако се случи да воюваме с някого, няма да има повече избори. О, чудя се какво ли биха казали фалшивите новини“, заяви Тръмп.

Американският президент заяви още, че САЩ може да се опитат да договорят край на кризата в Украйна без примирие, което да наложи пауза на боевете, предаде Ройтерс. Същевременно той заяви, че САЩ биха подкрепили европейски гаранции за сигурността на Украйна, за да се сложи край на войната, посочва Асошиейтед прес.

Основен акцент на днешната среща в Овалния кабинет е какви гаранции за сигурност от страна на САЩ са необходими на Украйна, за да се съгласи на мирно споразумение, и дали Тръмп би бил готов да ги предостави. Зеленски очерта какво според него е необходимо на страната му, за да се чувства сигурна, което включва „силна украинска армия“ чрез продажби на оръжие и обучение.

Тръмп не се ангажира с изпращане на американски войски в Украйна, като вместо това заяви, че ще има „подобно на НАТО“ присъствие, но и че всички подробности ще бъдат уточнени на предстоящата среща с участието на лидерите на ЕС.

„Те искат да осигурят защита и са много категорични в това отношение, а ние ще им помогнем. Мисля, че е много важно да се сключи сделка“, заяви американският президент.

Междувременно Зеленски и Тръмп изразиха надежда, че днешните преговори в Белия дом с европейските лидери могат да доведат до тристранни преговори с руския президент Владимир Путин, които да сложат край на войната, предаде АП.

Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната.

„Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна“, каза Тръмп.

„Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори“, заяви на свой ред Зеленски.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще говори с руския си колега Владимир Путин след срещата със Зеленски и пристигналата там група европейски лидери, предаде Асошиейтед прес.

Руският президент "очаква обаждането ми, след като приключим тази среща" със Зеленски и групата европейски лидери.

Тръмп и Путин се срещнаха лично в петък в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната, припомня АП.

Среща между евролидерите, Тръмп и Зеленски

След двустранните си преговори Зеленски и Тръмп започнаха среща в многостранен формат с няколко европейски лидери, включително с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, финландския президент Александер Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят как да сложат край на войната в Украйна.

По-рано европейските лидери пристигнаха в Белия дом за срещата, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Първият пристигнал бе генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

След това американският президент и пристигналите във Вашингтон европейски лидери се подредиха за обща снимка в Белия дом, демонстрирайки солидарност пред медиите, предаде Асошиейтед прес. Докато стояха пред камерите и фотографите, Тръмп им посочи картина, на която е изобразен вдигнал юмрук, след като оцеля при опит за убийството му по време на миналогодишната кампания за президентските избори.

„Това не беше добър ден. Не беше страхотен ден. Виждате ли снимката?“, заяви той.

Акценти и ключови моменти от срещата с евролидерите

Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че може да бъдат договорени гаранции за сигурност за Украйна, които да предотвратят бъдеща агресия срещу нея. Началото на срещата му в разширен формат с украинския президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери бе предавано на живо по редица телевизии.

Тръмп припомни, че на срещата в Аляска в петък руският президент Владимир Путин е приел да има гаранции за сигурност за Украйна и именно това ще е една от важните теми на днешните разговори в Белия дом.

"Оптимистично настроен съм, че заедно можем да стигнем до споразумение, което ще предотврати всякаква бъдеща агресия срещу Украйна", каза Тръмп. Той допълни, че по този въпрос европейските страни ще поемат голяма тежест върху плещите си, а САЩ ще им помогнат.

Друга тема, която Тръмп открои, е възможната размяна на територии между Украйна и Русия, "имайки предвид сегашната линия на контакт" между воюващите страни. "Ще опитаме да договорим възможно най-скоро тристранна среща" със Зеленски и Путин за слагане на край на войната в Украйна, каза Тръмп.

Също както при двустранните си разговори със Зеленски в Овалния кабинет, Тръмп изрази мнение, че всички предпочитат спиране на огъня, но такова не е нужно за постигане на мирно споразумение. "В шестте войни, на които сложихме край, нямаше спиране на огъня и не знам дали е необходимо [...] Но искам спиране на огъня от друга гледна точка. Веднага да спрете убийствата", каза Тръмп и добави, че според него това е постижимо.

Москва отхвърля всякакво разполагане в Украйна на войски от страни от НАТО

Макрон

Френският президент Еманюел Макрон поиска на днешната среща на върха в Белия дом европейците да бъдат включени в преговорите между САЩ, Русия и Украйна, след като Доналд Тръмп успее да събере на една маса Владимир Путин и Володимир Зеленски, предаде АФП.

"Идеята за тристранна среща е много важна, тъй като това е единственият начин за уреждане (на проблема - бел. АФП). Мисля, че след това ще имаме нужда от четиристранна среща, защото когато говорим за гаранции за сигурност (за Украйна), говорим за сигурността на целия европейски континент", каза Макрон пред Тръмп и основните европейски лидери.

Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази категорична позиция за нуждата от спиране на огъня в Украйна преди сключването на мирно споразумение с Русия, предаде ДПА.

Мерц каза, че "пътят е отворен" за преговори за край на войната. Но предупреди, че тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски не бива да се състои без прекратяване на огъня.

"Нека опитаме да окажем натиск върху Русия, защото надеждността на усилията, които полагаме днес, зависи от това да поне да има спиране на огъня в началото на сериозните преговори", заяви германският канцлер.

Зеленски

Мисля, че имахме много добър разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви украинският президент Володимир Зеленски. На разговорите в Белия дом с няколко европейски лидери, излъчени в пряк ефир, той окачестви проведената преди това двустранна среща с Тръмп като най-добрата до момента.

Обсъдихме гаранции за сигурност за Украйна, каза Зеленски и допълни, че безопасността на страната му зависи от САЩ, в частност от Тръмп, както и от европейските лидери, участващи в срещата на върха в Белия дом.

Други теми, обсъдени от двамата лидери, са хуманитарни въпроси, размяна на военнопленници, връщане на отвлечените украински деца от Русия. "Всички чувствителни теми - териториални въпроси и т. н. - ще обсъдим на тристранна среща" с Тръмп и руския президент Владимир Путин, каза Зеленски.

Стармър

Британският премиер Киър Стармър изрази надежда, че срещата във Вашингтон ще доведе до „историческа стъпка“ към осигуряване на сигурността на Украйна и Европа като цяло, предаде Укринформ.

„Смятам, че това е изключително важна среща. Като група вече сме обсъждали въпроса по телефона многократно, господин президент, и сега имаме възможност да седнем около масата, за да продължим напред. Убеден съм, че с правилния подход този следобед можем да постигнем реален напредък, особено по въпроса за гаранциите за сигурност“, каза той.

Стармър посочи възможността за постигане на реален напредък към „справедливо и трайно решение“.

„Очевидно това трябва да включва Украйна, а тристранната среща изглежда логичната следваща стъпка. Благодаря ви, че сте готови да минете на следващия етап, защото ако успеем да гарантираме, че от тази среща ще излезем с резултат – както по отношение на гаранциите за сигурност, така и по отношение на някакъв напредък към тристранна среща, която да постави на масата някои от трудните въпроси, тогава мисля, че днешният ден ще бъде възприет като много важен в последните години, свързани с конфликт, който продължава вече три и малко години,“ заяви британският премиер.

Тръмп: Голям ден в Белия дом, никога толкова евролидери не са били тук по едно и също време

Големият ден в Белия дом

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, предаде Ройтерс.

"Да видим какви ще са резултатите", се казва в публикация на Тръмп онлайн.

"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", написа американският държавен глава.