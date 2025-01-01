Украинският президент Володимир Зеленски заяви след разговори в Белия дом, че е готов за пряка среща с руския лидер Владимир Путин с цел край на инвазията в страната му, предаде АФП. 

„Потвърдих – и всички европейски лидери ме подкрепиха – че сме готови за двустранна среща с Путин“, каза Зеленски пред украински медии извън Белия дом след разговори с няколко европейски лидери и Доналд Тръмп. 

Путин и Зеленски изглежда са на път към мирен самит след бързи преговори между Доналд Тръмп и европейски лидери, които се съсредоточиха върху ключовия въпрос за дългосрочни гаранции за сигурност на Киев, предаде АФП. Надеждите за пробив нараснаха, след като Тръмп заяви, че е провел телефонен разговор с руския си колега — когото срещна миналата седмица в Аляска — след „много добрата“ си среща с европейците и украинския президент в Белия дом.

Решаващата среща Тръмп–Зеленски–евролидерите: Има ли пробив за мир с Русия

Ако се реализира, това ще бъде първата среща между Путин и Зеленски от началото на руската инвазия преди почти три и половина години, а инициативата идва в момент, в който Тръмп се стреми да изпълни обещанието си за бързо прекратяване на войната. 79-годишният Тръмп написа в своята платформа Truth Social: „Всички са много щастливи от възможността за МИР между Русия и Украйна.“ „След края на срещите се обадих на президента Путин и започнах уреждането на среща, на място, което предстои да бъде определено, между президента Путин и президента Зеленски,“ каза Тръмп, който добави, че след това планира тристранна среща с двамата лидери.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Путин е дал съгласие за двустранна среща в рамките на следващите две седмици, но датата и мястото все още не са потвърдени. Самият Зеленски потвърди пред репортери извън Белия дом, че е „готов“ за двустранен разговор с един от най-ожесточените си противници — Путин, чиито действия доведоха до десетки хиляди загинали. В Кремъл асистент на президента посочи, че Путин е отворен за „идеята“ за директни преговори с Украйна.

Войната в Украйна до голяма степен е в застой, въпреки някои руски настъпления, а срещата на Тръмп с Путин в Аляска не доведе до примирие. След нея Зеленски бързо отиде в Белия дом, където срещата с Тръмп често включваше натиск от американската страна за отстъпки от украинска страна. В хода на деня се присъединиха и лидери от Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финландия, представители на Европейската комисия и НАТО като явен знак на подкрепа. Зеленски проведе и индивидуална среща в Овалния кабинет с Тръмп — първата им среща там след напрежението през февруари — и я определи като „най-добрата досега“, без голяма част от онези сцени, при които Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс го упрекваха пред камерите за „недостатъчна благодарност“. Тръмп дори похвали Зеленски за черното му сако, след като украинският лидер бе критикуван от крайнодясна преса, че не е сменил военното си облекло при предишното посещение.

Москва отхвърля всякакво разполагане в Украйна на войски от страни от НАТО

По време на разговорите Тръмп заяви, че е обсъдил гаранции за сигурността на Украйна и че Путин е съгласил тяхната идея, въпреки че отхвърли късната мечта на Киев за членство в НАТО. „Гаранциите ще бъдат предоставени от различни европейски държави, с координация със Съединените щати,“ каза Тръмп. Шефът на НАТО Марк Рюте определи срещата като „много успешна“ и посочи, че фокусът е бил върху гаранциите и по-голямото ангажиране на САЩ, като детайлите ще бъдат доизпипвани в следващите дни. Зеленски заяви, че съюзниците ще формализират гаранциите за Украйна в рамките на 10 дни.

Наличието на европейските лидери обаче подсили и тревогата дали Тръмп няма да префокусира позицията си в полза на Путин, както е ставало и преди. По време на подготовката за срещата Тръмп е настоявал Украйна да се откаже от Крим и от желанието си за членство в НАТО — искания, които Москва отдавна поставя. Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че ще бъдат затегнати санкциите срещу Русия, ако Путин не напредне в преговорите за мир. Финландският президент Александър Стуб пък заяви, че Путин не е доверчив партньор. Германският канцлер Фридрих Мерц категорично отхвърли идеята Украйна да бъде принудена да предаде Донбас, като направи живо сравнение: „Руското искане Киев да се откаже от свободните части на Донбас отговаря, казано без заобиколки, на предложение Съединените щати да трябва да се откажат от Флорида.“ 

БГНЕС
