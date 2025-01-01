Украинският президент Володимир Зеленски връчи на американския си колега Доналд Тръмп писмо от съпругата си Олена Зеленска до първата дама на САЩ Мелания Тръмп – жест, който предизвика усмивки в залата.

„Не е за Вас, а за съпругата ви е“, шеговито каза украинският държавен глава, подавайки плика с посланието на Тръмп.

Зеленски също така благодари на Мелания задочно, за това, че е написала писмо до Владимир Путин относно украинските деца, отвлечени от Русия.

President Trump meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy inside the Oval Office to discuss the path forward on a possible resolution to the war in Ukraine.



Zelenskyy thanked first lady Melania Trump for a letter she wrote to Russian President Putin, urging him to allow… pic.twitter.com/oGRkoIdNqc — CBS News (@CBSNews) August 18, 2025

Мелания Тръмп изпрати писмо до Путин

Преди дни съпругата на американския президент в писмо до руския президент повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия.

Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска, съобщиха представители на Белия дом пред Ройтерс.

Родената в Словения Мелания Тръмп не придружи съпруга си в Аляска.

Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.

Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид.