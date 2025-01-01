Няколко месеца след последната си среща в Овалния кабинет президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски отново са на същото място, но атмосферата, както отбелязва Асошиейтед прес, е коренно различна.

АП припомня как през по-голямата част от разговора им през февруари, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс критикуваха Зеленски, че „се държи неуважително“ и предупреждаваха за последици за американската подкрепа за страната му, Зеленски беше скръстил ръце и гледаше подозрително американските лидери. Тръмп и Зеленски говореха един през друг, като жестикулираха в знак на несъгласие. Консервативният репортер Брайън Глен дори попита Зеленски защо не носи костюм.

Ключовата среща Тръмп–Зеленски–евролидерите: Има ли надежда за мир между Украйна и Русия

Днешната среща завърши с усмивки и любезности между Тръмп и Зеленски, както и със съгласие по някои точки около продължаващата война на Русия срещу Украйна.

И двамата през повечето време седяха с ръце в скута и отговаряха приветливо на въпросите на журналистите. Глен дори направи комплимент на Зеленски: „Изглеждате страхотно в този костюм.“

Тръмп веднага след това вметна: „И аз казах същото!“