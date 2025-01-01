Ключова и дори съдбовна среща в търсене на мир се проведе в Белия дом първо между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп на четири очи, а след това към тях се присъединиха и редица евролидери.

Украинският лидер пристигна в Белия дом, за да разговаря с американския президент и други лидери за войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес. Президентът Тръмп го посрещна на входа на западното крило на Белия дом. Той вдигна юмрук, когато автомобилът със Зеленски спря, а след това стисна ръката на госта си. На въпроса на репортер какво послание ще отправи към украинския народ, американският президент отговори: "Обичаме ги". След това той и Зеленски влязоха в сградата, където започнаха дългоочакваните разговори за прекратяване на войната с Русия.

Президентът на Украйна и американският му колега изразиха надежда, че тези важни преговори в Белия дом с участието на европейски лидери могат да доведат до тристранна среща с руския президент Владимир Путин за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна, предаде Асошиейтед Прес. Доналд Тръмп каза също, че ще подкрепи европейски гаранции за сигурност за Украйна. Той не пое ангажимент за изпращане на американски войски за тази цел, а вместо това каза, че ще има "нещо, подобно на натовско" присъствие за гарантиране на сигурност, но всички тези подробности ще бъдат договорени.

Днешната среща беше набързо организирана, след като Тръмп разговаря в петък с Путин и каза, че сега отговорността пада върху Зеленски да склони на отстъпки, които могат да сложат край на войната. "Ако всичко мине гладко днес, ще имаме тристранна среща", каза американският президент, имайки предвид преговори Зеленски-Путин-Тръмп. "Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна", заяви американският президент и добави, че ако не се състои среща в такъв формат, боевете ще продължат.

Тръмп каза също, че планира да разговаря с Путин след днешните разговори. Зеленски също изрази готовност за тристранни преговори. "Готови сме за тристранна среща, както каза президентът", заяви украинският лидер в началото на разговора си с Тръмп и изказа мнение, че това е добър сигнал.

Акценти и ключови моменти от срещата Тръмп-Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него е постигнат напредък към решаване на войната в Украйна и че са възможни резултати след срещата с неговия руски колега Владимир Путин в Аляска преди броени дни, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви в Овалния кабинет на Белия дом в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски, че за него е чест да се срещнат, а Зеленски благодари на Тръмп за положените усилия.

Същевременно Тръмп заяви, че вярва, че Путин иска да се сложи край на войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Той отговори отрицателно на репортерски въпрос дали следва „краят на пътя“ за американската подкрепа за Украйна, ако не се сключи споразумение. „Убиват се хора и ние искаме да спрем това. Затова и не бих казал, че това е краят на пътя“, увери той, като допълни, че след настоящите срещи „има добър шанс“ за прекратяване на войната.

„Познавам президента, познавам себе си и вярвам, че Владимир Путин иска да види края на това“, допълни американският държавен глава.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна посочи, че е отворен за свикването на избори в страната при безопасни условия, ако войната с Русия приключи, предаде Ройтерс.

„Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война“, заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.

Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.

Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат. „Позволи ми да кажа: значи имаш предвид, че след три и половина години, ако се случи да воюваме с някого, няма да има повече избори. О, чудя се какво ли биха казали фалшивите новини“, заяви Тръмп.

Американският президент заяви още, че САЩ може да се опитат да договорят край на кризата в Украйна без примирие, което да наложи пауза на боевете, предаде Ройтерс. Същевременно той заяви, че САЩ биха подкрепили европейски гаранции за сигурността на Украйна, за да се сложи край на войната, посочва Асошиейтед прес.

Основен акцент на днешната среща в Овалния кабинет е какви гаранции за сигурност от страна на САЩ са необходими на Украйна, за да се съгласи на мирно споразумение, и дали Тръмп би бил готов да ги предостави. Зеленски очерта какво според него е необходимо на страната му, за да се чувства сигурна, което включва „силна украинска армия“ чрез продажби на оръжие и обучение.

Тръмп не се ангажира с изпращане на американски войски в Украйна, като вместо това заяви, че ще има „подобно на НАТО“ присъствие, но и че всички подробности ще бъдат уточнени на предстоящата среща с участието на лидерите на ЕС.

„Те искат да осигурят защита и са много категорични в това отношение, а ние ще им помогнем. Мисля, че е много важно да се сключи сделка“, заяви американският президент.

Междувременно Зеленски и Тръмп изразиха надежда, че днешните преговори в Белия дом с европейските лидери могат да доведат до тристранни преговори с руския президент Владимир Путин, които да сложат край на войната, предаде АП.

Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната.

„Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна“, каза Тръмп.

„Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори“, заяви на свой ред Зеленски.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще говори с руския си колега Владимир Путин след срещата със Зеленски и пристигналата там група европейски лидери, предаде Асошиейтед прес.

Руският президент "очаква обаждането ми, след като приключим тази среща" със Зеленски и групата европейски лидери.

Тръмп и Путин се срещнаха лично в петък в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната, припомня АП.

Среща с евролидерите

След двустранните си преговори Зеленски и Тръмп започнаха среща в многостранен формат с няколко европейски лидери, включително с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, финландския президент Александер Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят как да сложат край на войната в Украйна.

По-рано европейските лидери пристигнаха в Белия дом за срещата, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Първият пристигнал бе генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

Тръмп: Голям ден в Белия дом, никога толкова евролидери не са били тук по едно и също време

Големият ден в Белия дом

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, предаде Ройтерс.

"Да видим какви ще са резултатите", се казва в публикация на Тръмп онлайн.

"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", написа американският държавен глава.