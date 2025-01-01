Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след обсъжданията за Украйна в Белия дом е разговарял по телефона с руския си колега Владимир Путин и е започнал подготовка за тристранна среща между тях двамата и украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин

"Имах много добра среща с видни гости, президента на Украйна Володимир Зеленски, президента на Франция Еманюел Макрон, президента на Финландия Александер Стуб, министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, министър-председателя на Обединеното кралство Кир Стармър, канцлера на Федерална република Германия Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, в Белия дом, която приключи с последваща среща в Овалния кабинет", написа той в социалната мрежа "Трут Соушъл".

"По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различни европейски страни в координация със Съединените американски щати. Всички са много доволни от възможността за МИР между Русия и Украйна. В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах подготовката за среща между президента Путин и президента Зеленски на място, което предстои да бъде определено", допълни той.

"След тази среща ще имаме тристранна среща, в която ще участват двамата президенти и аз. Отново, това беше много добра, ранна стъпка за война, която продължава от почти четири години. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф координират действията с Русия и Украйна", написа още Тръмп.

Решаващата среща Тръмп–Зеленски–евролидерите: Има ли пробив за мир с Русия

Преди това редица световни медии, позоваващи се на собствени източници, съобщиха, че Тръмп е прекратил срещата си с европейските лидери, за да разговаря с Путин.

Според Кремъл разговорът им е продължил около 40 минути и се е състоял по инициатива на Тръмп. "Президентът на Русия отново подчерта важността на личните усилия на Доналд Тръмп в търсенето на решения, водещи до дългосрочно уреждане на конфликта в Украйна", каза президентският съветник по външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. "На свой ред президентът на САЩ информира за току-що приключилите в Белия дом преговори с Володимир Зеленски и лидерите на редица европейски страни", добави той.

Путин и Тръмп изразиха подкрепата си за продължаване на преките преговори между делегациите на Русия и Украйна: "Беше обсъдена идеята, че би било добре да се проучи възможността за повишаване на равнището на представителите на украинската и руската страна, тоест на онези представители, които участват в преките преговори", каза още Ушаков.