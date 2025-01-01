Казуко Сугиучи, японска професионална състезателка по Го, обяви, че се пенсионира на 98-годишна възраст, като обясни, че вече не може да играе шест часа без почивка, предаде АФП.
Го е стратегическа настолна игра, която се радва на голяма популярност в Япония, Южна Корея и Китай.
Казуко Сугиучи става професионалист през 1948 г. и печели първата си титла 11 години по-късно.
"Винаги съм работила усърдно с убеждението, че Го е изкуство и търсене, което продължава през целия живот, но реших, че вече не е възможно да играя шест часа без почивка", обясни тя пред обществената телевизия NHK.
The Japanese Go Association has announced that Sugiuchi Kazuko will retire on August 20 at the age of 98.
Having debuted in 1942, she went on to win 10 titles in total, including four consecutive Women's Meijin titles.
През април 2024 г. Казуко Сугиучи стана най-възрастната професионалистка в Япония в настолната игра, подобрявайки рекорда, държан допреди това от покойния й съпруг.
"Искам да изразя най-дълбоката си благодарност към всички, които проявиха доброта към мен през 80-годишната ми кариера", добави тя.