Работник пострада сериозно при инцидент на строителна площадка в Казанлък. По непотвърдена информация той е бил багерист, а машината, на която е работил, се е възпламенила, предаде NOVA.

Тежък инцидент в завод „Арсенал“, има загинал работник (ВИДЕО)

От Областната дирекция на МВР в Казанлък съобщиха, че в 11:15 часа днес е получен сигнал за пострадал водач на транспортно средство на територията на стопански обект в Казанлък.

Той е транспортиран с ведомствената линейка на завод "Арсенал" към Клиниката по изгаряния в Пловдив, съобщи БГНЕС. От Спешна помощ в Казанлък са съобщили пред агенцията, че мъжът е тежко обгорял.

Не става въпрос за производствена авария. Тепърва ще се прави оглед на местопроизшествието и ще се изясняват причините за инцидента.

Преди седмици при авария на машина загина работник в оръжейницата.