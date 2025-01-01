„Продължаваме Промяната“ събира подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник следващата седмица, на което да бъдат разгледани отново законопроектите за увеличение на заплатите на младите медици и медицинските специалисти.

„Вчера станахме свидетели на поредната лъжа от управляващо мнозинство към младите медици“, заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев пред журналисти днес. Той посочи, че парламентарната здравна комисия вчера е отхвърлила трите законопроекта за увеличение на заплатите на медиците с аргумента, че били много скъпи – 1, 7 млрд. лв. според Министерството на здравеопазването, но без да се предостави никакъв разчет. Вместо това управляващите обещаха, че ще вкарат увеличението на заплатите на медиците по време на разглеждането на бюджета за 2026 г.

ПП внесе законопроект за по-високи заплати на младите лекари

Василев разобличи управляващите като показа писмо от Министерство на финансите до председателя на здравната комисия Костадин Ангелов, от което става ясно, че вчера той е излъгал здравната комисия. В писмото на финансовият министър Теменужка Петкова се казва, че „към настоящия момент Министерство на финансите не разполага с информация, придружена с конкретни разчети за бюджетните ефекти и с предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект“ за увеличение на заплатите на младите лекари.

Освен това в писмото се заявява: „В контекста на предстоящото разглеждане на проектите на бюджетните закони за 2026 г. и прогнозите за периода 2027-28 г., обръщаме внимание, че предложенията следва да са в съответствие с действащата нормативна уредба“.

„Това означава, че заплатите трябва да се изчисляват както досега. С отхвърлянето на законопроектите, които да променят действащата нормативна уредба, де-факто Министерство на финансите казва, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличението на заплатите на младите лекари в проектозакона за бюджет на Здравната каса“, обясни Асен Василев.

„Пет месеца правителството тупа топката и накрая ги излага. В прав текст, гледайки ги в очите. Това според нас е абсолютно недопустимо и затова ние започваме събиране на подписи за извънредно заседание на Народното събрание, на което законопроектите да се разгледат в зала, да се преосмисли решението на комисията, която ги отхвърли и да бъдат приети, за да могат да влязат в законопроекта за бюджет на НЗОК“, категоричен беше председателят на „Продължаваме Промяната“.

Според него другото, което е станало ясно по време здравната комисия е, че като хвърлят такива числа от порядъка на 1,7 млрд.- 1,9 млрд. лв. се прави артилерийска подготовка, да се каже, че за да се намерят 200 млн. за младите лекари и медицински сестри, ще се вдигнат здравните осигуровки на всички граждани и фирми, за да се съберат 2 млрд. допълнително от тях. „200 млн. лв. - за младите лекари и 1,8 млрд., лв. за познайте за кого…“, каза Асен Василев. Той заяви, че „Продължаваме Промяната“ няма да допусне това и затова настоява за извънредно заседание следващата седмица, за да може да бъдат приети промените в закона за заплатите на медиците преди вкарването на бюджета в парламента, което според Теменужка Петкова ще се случи до 31 октомври.