„Прави се артилерийска подготовка да се каже – за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми. Допълнително ще са 200 млн. за лекарите, а 1,800 млрд. - познайте за кого“ – за това алармира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти в парламента.

Затова според него „се хвърляли такива числа“ от порядъка 1,700 млрд. - 1,800 млрд.

„Започваме да събираме подписи за извънредно заседание на НС по възможност следващата седмица“, заяви Василев, който е категоричен, че партията му няма да допусне вдигане на здравните осигуровки. Идеята е законопроектите да се разгледат в зала, да се преосмисли решението на комисията да ги отхвърли, да бъдат приети и да могат да влязат в законопроекта за бюджета на НЗОК, добави той.

По-рано министърът на икономиката Теменужка Петкова анонсира, че проектобюджетът ще бъде внесен за разглеждане в срок. „Този закон трябва да е приет преди проекозакона за бюджета. Правим всичко възможно да се случи, за да не останат лекарите в България, медицинските сестри и всички други здравни специалисти излъгани за пореден път“, добави Василев.