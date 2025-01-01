Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов призова коли, шофьори и всичко, което е ползвал до момента президентът Румен Радев, с постановление да бъде прехвърлено отново на Президентството.

"Помолих финансовия министър Теменужка Петкова още веднага с подпис, като се уведомят премиерът Росен Желязков и останалите министри, всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвал президентът, с постановление да бъде прехвърлено отново на Президентството. Повтарям - същите коли, същите шофьори, заплати, горива, части... За да спре с този цирк - отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода". Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там, това е негова воля, че се е качил на "Шкода"-та. Ето, днес му връщаме и на администрацията", посочи Борисов.

По думите му всички администрации си правят обществени поръчки и чакат с години да се обжалват, да са прозрачни и тогава се купуват. "Фактически той (Румен Радев) не иска да го прави това, защото прозрачността и обществените поръчки - те са за други, те не са за него", каза Борисов и допълни: "Но за да не се излагаме пред чужденците - днес да му се върне всичко, за да спре този... да не обиждаме цирковите артисти, с този цирк".

"ДПС-Ново начало" и ГЕРБ-СДС

Слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както виждате съм цял, коментира лидерът на ГЕРБ-СДС по повод случилото се вчера и острите коментари от опозицията.

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него - това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС след среща между двете формации, която се проведе в сряда сутрин в Народното събрание. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България. Промяна в настоящата форма на подкрепа от страна на партията на Делян Пеевски няма да има, категорични бяха формациите.

Санкциите на САЩ и има ли опасност за горивата у нас

Борисов коментира и санкциите на САЩ, наложени върху руските петролни гиганти и призива на опозицията да се вземат мерки и да бъдат изслушани министри, за да не се стига до криза с горивата.

"Информиран съм и знаех, че ще се стигне до това. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Можем да останем и без гориво в един момент. Трябва да е ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен. Ние сме готови с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни. Могат да се променят следващия месец", обясни той.

По думите му "сега президентът Путин има време да разсъждава върху тези санкции" и заключи: "Това е играта на големите".

В началото на октомври депутатите приеха промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Според тях ДАНС ще има решаващата дума при продажбата на „Лукойл“. Решението беше взето по така наречената бърза писта - то беше внесено във вторник, разгледано на извънредна комисия в сряда и прието днес на първо четене.

„Такова решение за продажба ще се гледа от минимум четири институции в света. Антон Славчев със сигурност няма да заеме пост председател на ДАНС, а Деньо Денев аз съм го назначавал. Това е най-уважаваната българска служба в САЩ“, обясни лидерът на ГЕРБ.