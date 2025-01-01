Всички политици да се откажат от служебните си автомобили. Нека идват с личните си, призова Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ пред медиите. Той поясни, че това не трябва да важи за президента, председателя на Народното събрание и премиера, тъй като трябва да бъдат защитени от Националната служба „Охрана“ (НСО).

Мирчев призова още всички да последват примера на президента и да се откажат от служебните автомобили.

Относно липсата на кворум в Народното събрание той обясни, че отговорност депутати да не ходят на работа носят Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Пеевски идва в Народното събрание, обикаля коридорите с НСО, говори пред медиите, но не се регистрира – това не е ходене на работа", посочи Мирчев.

Какво е решението на тази ситуация зависи от управляващото мнозинство – "дали се е разпаднало или вървят преговори за реконцисиониране на министерствата", допълни Божидар Божанов.

Тази сутрин президентът Румен Радев съобщи с писмо до НСО, че ще използва личния си автомобил от 20 октомври. Причината за решението на Радев са приетите от Народното събрание промени в дейността на НСО, с които се отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството.

На 3 октомври депутатите приеха, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Изменението подкрепиха управляващите от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“, както и „ДПС-Ново начало“ и трима депутати, които не са в парламентарна група. Вносител на законопроекта е Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“.