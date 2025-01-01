Във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана (НСО) президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация.

По тази причина от парламентарната група на "ДПС-НОВО НАЧАЛО" изпратиха писмо до министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия, в координация с администрацията на президента, за обезпечаване с постановление на Министерски съвет на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и наемане на необходимия за това персонал.

"До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваше автомобилите на Националната служба за охрана", посочват от "ДПС-НОВО НАЧАЛО".

От партията смятат, че президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент.

"Защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време", подчертаха от парламентарната група в позиция, разпространена до медиите.

Оттам са категорични, че изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция - такива, каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация.

"Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика.

Евтините ПР номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометиращи авторитета на президентската институция и на държавата, а "опаковането" на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие", пише още в позицията.

От "ДПС-НОВО НАЧАЛО" посочват, че въпреки факта, че мандатът на Румен Радев е към края си, институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава.