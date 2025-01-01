За много влюбени двойки едно от най-романтичните неща е вечеря на тераса на ресторант в Рим на фона на Колизея. Какво може да бъде по-романтично от това? Отговорът е много прост – романтична вечеря с неочакван гост на трапезата. До тази констатация са стигнали съпрузите Васил и Петя Велчеви, които са били в Рим за участие в полумаратона, организиран по-рано този месец, пише италианската медия „Скай Ти Джи 24“.

За семейство Велчеви неочакваният гост на трапезата на терасата на ресторант на фона на Колизея е бил плъх. Животинката се е появила от процеп над главата на Васил, докато той вечерял със съпругата си в ресторанта в деня преди полумаратона. Първоначално двойката се стреснала при появата на гризача. После обаче съпрузите се окопитили и заснели сцената. Те нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник.

Семейство Велчеви е публикувало видеото от сцената в социалните мрежи, след което видеото се завъртя и в италиански новинарски сайтове и предизвика разнородни коментари.

Полумаратонът в Рим се състоя на 19 октомври.