Спасителна акция с въздушна линейка след пожар в частен дом в бургаския комплекс “Славейков” в ранния следобед. Обгорен мъж бе откаран с медицински хеликоптер към болнично заведение във Варна.

42-годишен мъж от Бургас е пострадал при пожар, възникнал в дома му. По данни на полицията мъжът е заспал в жилището си с незагасена цигара, която е подпалила дюшека на леглото, върху което е лежал. В резултат се е получило възпламеняване и силно задимяване в апартамента.

След подаден сигнал на телефон 112, на място са изпратени екипи на пожарната и Спешна помощ. Пострадалият е бил открит в коридора на дома му с изгаряния по ръцете и лицето. Откаран е в УМБАЛ–Бургас, а по-късно транспортиран с хеликоптер към болница във Варна.

Пострадалият е с тежки изгаряния по крайниците и сериозно обгазяване след вдишан дим.