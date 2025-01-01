37-годишен мъж с множество изгаряния е починал в УМБАЛ „Медика“ – Русе след пожар в дома му в с. Дриново, община Попово, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 23:50 ч. на 29 август. Пред БТА кметът на селото Теменужка Берберска каза, че мъжът е живеел сам. Той е имал психично заболяване, злоупотребявал е с алкохол. Огънят е бил забелязан от съседи, а вероятната причина за възникването му е, че мъжът е заспал с незагасена цигара в стаята.

Унищожени са около 70 кв.м. покривна конструкция и 50 кв.м. застроена площ.

По случая се води разследване. Назначени са пожаро-техническа и съдобно-медицинска експертизи.