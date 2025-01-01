Окръжният съд в Бургас днес мярката за неотклонение на 25-годишния Фахри Мустафа.

Случаят е от 21 октомври 2025 година в село Люляково, община Руен, област Бургас.

БТА

Мустафа е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил своите майка, сестра и леля, както и за опит за убийство на малолетния си брат, който е останал недовършен, поради независещи от дееца причини. Убийствата са извършени по особено мъчителен за жертвите начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие, както и със средство, опасно за живота на мнозина – с огнестрелно оръжие.

Младият мъж не е бил регистриран като психологично болен. Баща му обаче е диагностициран с шизофрения, т.е. има фамилна обремененост, изясни по-рано окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев пред NOVA.