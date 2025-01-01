Джон Сина се оттегли от Световната федерация по кеч (WWE) след 23 години на ринга, предаде списание People.

На 13 декември 48-годишният Сина бе надвит от изгряващата звезда на WWE Гюнтер. Това бе последният професионален мач на легендарния кечист.

Най-титулуваният професионален кечист в историята на WWE остана на ринга след края на срещата в зала „Капитъл Уан“ във Вашингтон. Той се сбогува с публиката , която го изпрати с бурни аплодисменти.

The GOAT.



There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

Преди да се оттегли, Сина се обърна към зрителите, за да преживее момента за последен път, като се поклони и ги поздрави.

„Нямаше да бъда това, което съм - нито професионално, нито в личен аспект - без WWE. Обещах си никога да не бъда там просто заради себе си. Всеки път, когато излизам пред публиката, искам да давам всичко от себе си“, каза Сина пред списание People през януари 2024 г.

Сина е рекордьор със 17 световни титли на WWE. Участвал е във филми като Fast X, Argylle и The Suicide Squad.