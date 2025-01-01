Семейна трагедия на 21 октомври (вторник) разтърси Бургаско. Село Люляково се събуди с новината за жестоко тройно убийство. Соченият за извършител - 25-годишният Фахри Салим е задържан. По първоначална информация той убил собствените си майка, леля и 13-годишна си сестра с незаконна ловна пушка, запалил къщата и избягал. Оцелял единствено 7-годишният му брат. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че било ранено в седалищната област. Сетило се, че не трябва да влиза в къщата до дома му, защото брат му може да убие и съседите, и отишло да подаде сигнал през няколко къщи.

Първи кадри от ужаса в Люляково: Мястото на зловещото тройно убийство (ГАЛЕРИЯ)

Съседи на семейството още вчера обясниха, че 25-годишният мъж бил проблемен – имал ТЕЛК за психично заболяване. Заподозреният за тройното убийство и баща му били и с ограничителни заповеди. Те нямали право да посещават семейството си, посочва NOVA.

По думите на бившия кмет на Община Руен Хюсеин Ахмед семейството има още една дъщеря, която в момента е в Германия.

Хората споделят, че от април във фамилията има много проблеми.

„Майката често идваше при мен и питаше какво да прави. Казваше, че повече не може да стои в къщата си. Много често отиваше в Айтос с двете си деца при своите родители”, каза Ахмед. Според него съпругът на жертвата я тормозел повече от сина ѝ. Бащата имал и ТЕЛК решение заради психическото си заболяване.

Бившият кмет на Община Руен подозира, че Фахри е откраднал пушката на чичо си.

По случая се води разследване под надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. Мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват. Вътрешният министър Даниел Митов определи случая като семейна драма.

Днес, преди обяд от Окръжна прокуратура - Бургас ще дадат повече информация за тежкото престъпление.