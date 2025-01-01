Тройно убийство разтърси Бургаско. 25-годишният Фахри Мустафа застреля майка си, леля си и сестра си и простреля 7-годишния си брат в село Люляково, община Руен.

Извършителят на тежкото престъпление е задържан.

Сигналът за инцидента е получен в Районното управление в Руен около 04:14 часа на 21 октомври.

По първоначални данни 25-годишният мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.

Въпреки че е било простреляно, 7-годишното момченце е успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

БТА

При пристигането на полицейските служители къщата била обхваната от пламъци. Пожарът е потушен от екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Айтос. При последвалия оглед в изгорелия дом са открити три овъглени тела – по всяка вероятност на лелята, майката и сестрата на извършителя.

БТА

По неофициална информация убийството е извършено с ловна пушка. Съседи на семейството обясниха, че 25-годишният мъж бил проблемен – имал ТЕЛК за психично заболяване. Отскоро баща му Селим Мустафа си издействал ограничителна заповед.

БГНЕС

„Семейството беше проблемно. Почти не се разбираха, дори в момента имат дело за развод. Имаше и от страна на полицията забрана бащата на момчето да влиза в тази къща и спеше някъде из махалите. Разбрах, че не могат да открият мъжа на жената, която е убита, все още го няма. Цялото семейство бяха в едно бедно положение. Взел е пушката от чичо си”, обясни бившият кмет на община Руен Хюсеин Ахмед, цитиран от NOVA. Според кмета на селото Добрин Стоянов заподозреният за бруталното убийство няма предишни криминални прояви.

Раненото момче е транспортирано в болнично заведение от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. То е с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота.

Служители на ОДМВР - Бургас задържали извършителя на деянието в гориста местност в 09:35 часа.

Намерен е и бащата на Фахри, който бе обявен за издирване. Мъжът е открит при брат си Кемал и отрича да знае нещо за случилото се, предаде "Флагман".

БТА

По случая се води разследване под надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.

Мотивите за престъплението тепърва ще се изясняват.