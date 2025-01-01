Наново е изграден един от петте пешеходни моста над Малка река в антоновското село Стеврек. За инвестицията съобщи в социалните мрежи кметът на общината Хайредин Мехмедов. Вложени са 709 000 лева, отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Работата на обекта е започнала през летните месеци, обясни пред репортер на БТА кметът на Стеврек Ружди Хабилов. „Строителството не отне много време, повече търпение се изискваше по отношение на финансирането от държавата“, коментира той.

Новото съоръжение е на мястото на мост, който бе напълно отнесен при последното наводнение. В населеното място, над реката, има общо пет пешеходни моста и един голям – бетонен, асфалтиран. „За съжаление, природната стихия отнесе и втори мост. И за него имаме изготвена количествено-стойностна сметка, надяваме се на финансиране“, добави Хабилов.

За новия мост са излети подпорни стени, както и подходи към съоръжението. Предварително е почистено коритото на реката.

Община Антоново

Кметът отбеляза, че Малка река преминава през цялото село. И металните пешеходни мостове се използват редовно от местните хора. С течение на времето и под въздействието на природата и човешкия фактор, съоръженията са амортизирани – един е без парапети, друг – с компрометирана основа, трети липсва изцяло. Именно за тях са подготвени документи и е уведомена Междуведомствената комисия, обясни Хабилов.

По думите му жителите на едно от най-големите села община Антоново са доволни от обновлението. Но очакват ремонт и на останалите мостове, за да бъде улеснен достъпът им до всички части на населеното място.

Жителите на Стеврек по официални документи са около 412 души. Постоянно живеещите към днешна дата не са повече от 270, каза още кметът. През летните месеци се завръщат и работещите зад граница. „Като цяло тенденцията в страната, а и тук, е хората да се ориентират към по-големите градове или в чужбина. Причината е, че там по-лесно си намират работа. Поминъкът е водещият мотив да напускат родното място“, коментира Ружди Хабилов.

Той обясни, че училището в Стеврек е средищно. В него се обучават и възпитават деца и от селата Крушолак, Великовци, Старчище, Равно село, Черна вода, Чеканци и Таймище.

Кметът на община Антоново Хайредин Мехмедов добави, че предстои почистване на реката в село Малка Черковна. Парите за дейността също са осигурени от държавата.