Русия върна на Украйна 1000 тела, представени като тела на украински войници, загинали при сражавания, съобщи украинската администрация, отговаряща за военнопленниците.

„Операциите по репатрирането се проведоха днес“ и засягат „1000 тела“, подчерта администрацията в Telegram, като приветства помощта, оказана от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Сега трябва да бъде извършена идентификация на останките от съдебни лекари и следователи под ръководството на украинската съдебна власт.

В средата на септември Украйна вече обяви, че си е върнала хиляда тела, както и през юли и август, което е знак за засилване на боевете около фронтовата линия в източната част на страната.

Освен това в началото на октомври Москва и Киев разменяха по 185 военнопленници от всяка страна, предаде АФП.

Размяната на останките на военни и военнопленници е единственият резултат от преговорите между двете воюващи страни, повече от три години и половина след началото на руската инвазия в Украйна.

През февруари тази година президентът Володимир Зеленски заяви пред американска телевизия, че страната му вече е загубила над 46 000 войници, а „десетки хиляди“ други се считат за изчезнали или задържани като военнопленници от врага.

Би Би Си и независимата медия Mediazona, които се основават на свободно достъпни данни, твърдят, че са регистрирали над 135 000 убити руски войници за три години и половина, като смятат, че реалният брой вероятно е по-висок.