Масово недоволство на хората от Благоевград, които се редят на опашка за получаване на помощите, осигурени по програмата за материално подпомагане на Европейския социален фонд Плюс.

Според министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който дойде лично да се увери как е организиран процесът, за уязвимите групи се прави максималното, предава БНР.

Десетки, предимно възрастни, хора чакаха да получат пакетите и признаха, че помощта е унизителна: "43 години стаж имам, а съм се пенсионирала на 225 лв.. сега съм на 600 лв. Тук ме е срам да стоя"; "Доволни няма, никой. Ще страдаме и ще се мъчим. И ще стискаме зъби".

Министър Гуцанов уточни, че повечето хранителни продукти ще бъдат раздавани на втори транш в началото на декември: "Аз не считам, че нито е унизително, нито мизерна, става въпрос за 650 000 души, които ще получат тази помощ. Това са близо 10% от населението на страната ни. Не знам колко са страните, които по този начин да успяват да подпомагат уязвимите си хора".

Гуцанов допълни, че са осигурени стотици милиони лева, за да продължат още две ключови социални програми, чийто срок е бил изтекъл - "Грижа в дома" и "Топъл обяд".

Ще има ли пари за пенсии на фона на очертаващата се дупка в бюджета, питаха обаче хората: "Винаги, когато започнат бюджета да приемат, първото нещо, което е за пенсиите са отишли- много са увеличени пенсиите, защо не живеят с тия пари те. Даже ние почваме да си мислим, че може да дойде момент и без пенсии да останем".

Социалният министър коментира притесненията им, но отказа да отговори на политически въпроси: "Имаше напрежение, когато се коментираше швейцарското правило, в момента се гледа бюджетът. Изчакайте още няколко дена, в неделя ще говорим по всички неща. Виждате, че всичко върви по съвсем нормален начин", каза Гуцанов.