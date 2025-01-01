Две проверки на регистрирани багажи на летище „Васил Левски“ в София установиха - голямо количество контрабандни цигари, предназначени за Великобритания, съобщиха от Агенция "Агенция „Митници“.

На 21 октомври на Терминал 2 митническите инспектори от Митнически пункт Летище София-пътници съвместно със служителите на отдел „Проверка регистриран багаж“ към дирекция „Сигурност“ на летището извършват инспекция на багажи на лица, пътуващи за Лондон-Станстед.

В два регистрирани багажа на български граждани в един и същи полет за Великобритания митническите инспектори установяват общо 20 000 къса - 1000 кутии цигари на известна търговска марка с български акцизен бандерол.

Тютюневите изделия са задържани, като на нарушителите са съставени актове за установени административни нарушения по Закона за митниците.

Седмица преди това - на 15 октомвти, пак на Терминал 2, митническата проверка на регистриран багаж на пътничка, пътуваща към друга държава от ЕС и преминала през „Зелен коридор“-„Нищо за деклариране“, установява наличие на 9600 къса - 480 кутии цигари с български акцизен бандерол.

Тютюневите изделия са иззети, съставен е акт за установено административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.